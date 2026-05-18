Taisei Lamick präsentierte Quartalsergebnisse

Taisei Lamick hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 95,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 250,92 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 268,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 30,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at