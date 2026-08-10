Taisei Lamick verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taisei Lamick stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 174,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taisei Lamick 61,09 JPY je Aktie eingenommen.

Taisei Lamick hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at