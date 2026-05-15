Taisei legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taisei präsentierte am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 410,15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taisei 225,61 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Taisei im vergangenen Quartal 661,33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taisei 626,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Taisei hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1025,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 682,78 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Taisei im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2 089,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2 154,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at