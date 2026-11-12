Taisei legte Quartalsergebnis vor

Taisei hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 312,23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 204,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 554,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 467,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 246,34 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 558,28 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at