|
15.05.2026 06:31:29
TAISEI ONCHO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TAISEI ONCHO hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 235,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAISEI ONCHO 74,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat TAISEI ONCHO 17,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 573,67 JPY. Im Vorjahr hatte TAISEI ONCHO 408,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,25 Prozent auf 62,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 61,72 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.