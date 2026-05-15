TAISEI ONCHO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI ONCHO hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 235,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAISEI ONCHO 74,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat TAISEI ONCHO 17,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,04 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 573,67 JPY. Im Vorjahr hatte TAISEI ONCHO 408,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,25 Prozent auf 62,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 61,72 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at