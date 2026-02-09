|
09.02.2026 06:31:29
Taisei präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Taisei hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 237,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taisei noch ein Gewinn pro Aktie von 213,18 JPY in den Büchern gestanden.
Taisei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 519,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!