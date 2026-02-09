TAISEI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAISEI präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAISEI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAISEI 3,37 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at