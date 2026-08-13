TAISEI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAISEI äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 9,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAISEI noch ein Gewinn pro Aktie von 10,40 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAISEI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,76 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at