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13.11.2026 06:31:28
TAISEI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TAISEI ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAISEI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 3,48 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,17 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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