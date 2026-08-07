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07.08.2026 06:31:29
Taisei zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Taisei stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 189,62 JPY gegenüber 173,42 JPY im Vorjahresquartal.
Taisei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 440,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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