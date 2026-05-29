Taishin Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Taishin Financial hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 TWD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,28 Prozent auf 42,54 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,50 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at