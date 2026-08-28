Taishin Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taishin Financial präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,380 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,65 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,79 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at