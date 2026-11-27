Taishin Financial hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,78 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 TWD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taishin Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,81 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 141,58 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at