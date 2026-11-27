|
27.11.2026 06:31:29
Taishin Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Taishin Financial hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,78 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 TWD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taishin Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,81 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 141,58 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!