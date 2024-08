Taishin Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Taishin Financial hat am 27.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,36 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taishin Financial 0,250 TWD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62,82 Prozent zurück. Hier wurden 12,43 Milliarden TWD gegenüber 33,43 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

