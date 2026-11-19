Taitron Components A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,17 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at