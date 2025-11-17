Taitron Components A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taitron Components A hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taitron Components A 0,040 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,46 Prozent auf 0,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at