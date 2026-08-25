KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.08.2026 05:45:00
Taiwan: Anklage wegen illegaler Ausfuhr von KI-Servern nach China
Der taiwanische Zoll hat den heimlichen Export von KI-Servern nach China gestoppt. Unter den Angeklagten sind Mitarbeiter von Nvidia und Super Micro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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