ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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02.10.2026 18:03:25
Taiwan: first new F-16V fighters arrive amid China threat
The US-made jets, part of an order made in 2019, touched down as concerns grow in Taiwan that support from the United States could be wavering. Washington insists its policy towards Taiwan and China hasn't changed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
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07.07.26
|Trump signals reversal of Turkey F-35 ban (Financial Times)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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01.05.26
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01.05.26
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27.04.26
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22.04.26
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Analysen zu ÅF AB
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.