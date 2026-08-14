Taiwan Business Bank Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taiwan Business Bank Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,34 TWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Taiwan Business Bank Registered mit 0,340 TWD je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Business Bank Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 71,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,08 Milliarden TWD im Vergleich zu 17,53 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at