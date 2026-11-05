Taiwan Business Bank Registered legte Quartalsergebnis vor

Taiwan Business Bank Registered ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiwan Business Bank Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 76,39 Prozent zurück. Hier wurden 4,36 Milliarden TWD gegenüber 18,49 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at