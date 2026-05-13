Taiwan Business Bank Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taiwan Business Bank Registered ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiwan Business Bank Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Business Bank Registered ein EPS von 0,300 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 70,21 Prozent auf 5,51 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,49 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at