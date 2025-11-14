Taiwan Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taiwan Cement hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,35 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,420 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Cement in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 39,07 Milliarden TWD im Vergleich zu 41,08 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at