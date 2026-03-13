Taiwan Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taiwan Cement präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,520 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 40,43 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 49,02 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,600 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte Taiwan Cement ein Ergebnis je Aktie von 1,45 TWD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 149,80 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 154,61 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at