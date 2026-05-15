Taiwan Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Cement hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,10 TWD gegenüber 0,070 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Taiwan Cement im vergangenen Quartal 33,17 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Cement 34,96 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at