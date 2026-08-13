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13.08.2026 06:31:29
Taiwan Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Taiwan Cement hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz lag bei 38,12 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,35 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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