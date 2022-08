Taiwan: Experte sieht aktuell keine Verschärfung bei Lieferketten

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan nähren derzeit die Furcht vor einer zusätzlichen Belastung der Lieferketten. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), sieht aktuell eine "psychologische Wirkung", aber noch keine konkrete Verschärfung der Lage. Eine weitere Zuspitzung des Konflikts wäre für die wirtschaftlichen Beziehungen aber "dramatisch", so Kummer im Gespräch mit der APA.

Allgemein sei der Handel mit der Region intakt, die Wirtschaftsbeziehungen mit China und Taiwan nur geringfügig beeinträchtigt. Durch die Kriegsgefahr steige aber die Nervosität an den Märkten, was wiederum preissteigernd wirke. Vor allem die ohnehin schon angespannte Lage um die Versorgung mit Halbleitern könne sich noch einmal zuspitzen.

Taiwan ist der größte Chip-Hersteller weltweit, im Bereich der Auftragsfertigung hat der Inselstaat laut dem Marktforschungsinstitut TrendForce einen Marktanteil von mehr als 65 Prozent. Weitere wichtige Player sind Südkorea (17 Prozent) und China (8 Prozent). Für Kummer ist denkbar, dass westliche Unternehmen aus Sorge vor einer weiteren Eskalation noch mehr Chips bestellen und der Engpass dadurch noch einmal zunimmt.

Sollte es tatsächlich zu einer militärischen Eskalation kommen, würde das "die Weltordnung auf den Kopf stellen". Aus Kummers Sicht wäre die Konsequenz eine globale Wirtschaftskrise, da an der chinesischen Wirtschaft "so ziemlich alles" hänge und es nur wenige Vorprodukte und Güter gebe, die China nicht produziere. Einzig für die Lebensmittelversorgung hätte ein solches Szenario, im Gegensatz zum Geschehen in der Ukraine, weniger gravierende Konsequenzen, so der Wirtschaftswissenschafter.

In Europa und Österreich würden Versorgungsengpässe und eine Wohlstandsminderung drohen, glaubt Kummer. Wie hart die Wirtschaft getroffen werde, hänge allerdings auch von möglichen Sanktionen gegen China ab. Jedenfalls dürfte eine Eskalation und eine damit einhergehende Beschränkung des Handels die ohnehin schon hohe Inflation hierzulande noch einmal zusätzlich anheizen.

Trotz der derzeit angespannten Situation sei er optimistisch, dass es vorerst nicht zu einer weiteren Eskalation komme. Man müsse bedenken, dass sich für China im Kriegsfall enorme wirtschaftliche Schäden ergeben würden, zumal die führende Kommunistische Partei stark auf den Wohlstand im Land bedacht sei. Für eine Reduzierung der Handelsbeziehungen mit den USA oder Europa sei auch China nicht gerüstet, meint der Logistikexperte.

