Taiwan Fertilizer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Taiwan Fertilizer präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Fertilizer ein EPS von 0,100 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,75 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,33 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at