06.03.2026 06:31:28
Taiwan Fertilizer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Taiwan Fertilizer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Fertilizer 0,470 TWD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,72 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 2,70 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.
In Sachen EPS wurden 0,950 TWD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Fertilizer 2,01 TWD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,87 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,09 Milliarden TWD ausgewiesen.
