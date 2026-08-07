Taiwan Fertilizer hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taiwan Fertilizer hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,440 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,36 Prozent auf 3,00 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,01 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at