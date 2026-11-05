Taiwan Fertilizer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Fertilizer hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Fertilizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,07 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 3,02 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at