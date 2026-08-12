Taiwan Glass Ind: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taiwan Glass Ind präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 TWD. Im Vorjahresviertel waren -0,300 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,06 Milliarden TWD – ein Plus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Glass Ind 10,32 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at