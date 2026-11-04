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04.11.2026 06:31:28
Taiwan Glass Ind hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Taiwan Glass Ind hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,93 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Glass Ind 0,100 TWD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 14,13 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Glass Ind 10,73 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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