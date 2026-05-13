Taiwan Glass Ind stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taiwan Glass Ind hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Glass Ind ein EPS von -0,130 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 10,24 Milliarden TWD gegenüber 9,65 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at