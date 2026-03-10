Taiwan Glass Ind stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taiwan Glass Ind hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,65 Prozent auf 10,79 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,56 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 TWD gegenüber -0,540 TWD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Taiwan Glass Ind im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,49 Milliarden TWD im Vergleich zu 42,50 Milliarden TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at