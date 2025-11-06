Taiwan Glass Ind verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Glass Ind hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,380 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,73 Milliarden TWD – ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Glass Ind 10,10 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at