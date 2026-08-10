Taiwan Hon Chuan Enterprise mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taiwan Hon Chuan Enterprise lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 8,62 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,69 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at