Taiwan Hon Chuan Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Hon Chuan Enterprise 2,97 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,93 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,89 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at