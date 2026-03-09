Taiwan Hon Chuan Enterprise: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taiwan Hon Chuan Enterprise präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,98 Milliarden TWD – eine Minderung von 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,54 Milliarden TWD eingefahren.

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,10 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,80 TWD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,88 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 28,41 Milliarden TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at