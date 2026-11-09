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09.11.2026 06:31:29
Taiwan Hon Chuan Enterprise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Taiwan Hon Chuan Enterprise hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,29 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,94 TWD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 8,18 Milliarden TWD gegenüber 7,93 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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