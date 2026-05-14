Taiwan macht China für Spannungen verantwortlich

TAIPEH/PEKING (dpa-AFX) - Nach der Warnung von Chinas Staatschef Xi Jinping vor einem Konflikt um Taiwan hat die Regierung in Taipeh Peking für die Spannungen in der Region verantwortlich gemacht. "Chinas militärische Drohungen sind die einzige Quelle der Instabilität in der Taiwanstraße und im weiteren Indopazifik", sagte Regierungssprecherin Michelle Lee.

Xi hatte im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump vor einem Konflikt um Taiwan gewarnt. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, könnte es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern kommen, sagte der Chinese nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", warnte er.

Taiwan betont engen Kontakt zu USA

Lee sagte, Taiwan müsse seine nationale Verteidigung stärken und eine wirksame gemeinsame Abschreckung aufrechterhalten. Taiwans Sicherheits- und Diplomatie-Teams stünden in engem Kontakt mit den USA. Washington habe seine klare und feste Unterstützung für Taiwan wiederholt bekräftigt.

Peking erhebt Anspruch auf das unabhängig und demokratisch regierte Taiwan. Die Kommunistische Partei treibt die Sorge um, dass sich die Insel offiziell für unabhängig erklären könnte, was die dortige Regierung bislang jedoch nicht anstrebt.

Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle - unter anderem, weil sie trotz großer Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern. Ob und was Trump auf Xis Äußerungen entgegnete, war zunächst nicht bekannt./ytc/DP/jha