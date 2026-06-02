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02.06.2026 09:44:38
Taiwan: Militärpiloten sterben bei Absturz während Training
KAOHSIUNG (dpa-AFX) - Zwei Piloten der taiwanischen Luftwaffe sind bei einem Trainingsflug ums Leben gekommen. Die beiden Männer waren in einem propellergetriebenem Trainingsflugzeug vom Typ T-34 unterwegs, wie die staatliche Nachrichtenagentur CNA berichtete. Demnach stürzte das T-34-Trainingsflugzeug am Morgen (Ortszeit) nördlich des Luftwaffenstützpunkts Gangshan nahe der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung ab.
Die Piloten, die beide über umfangreiche Erfahrung im Fliegen des T-34-Trainingsflugzeugs verfügten, hätten zum Zeitpunkt des Unfalls an einer Trainingsübung zum Umgang mit Triebwerksausfällen im Flug teilgenommen, erklärte ein Luftwaffen-Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums. Die Luftwaffe habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Ursachen des Absturzes zu untersuchen, berichtete CNA.
Ministerpräsident Cho Jung-tai drückte den Familien der beiden Piloten im Namen der Nation sein Bedauern und sein Beileid aus. Präsident Lai Ching-te sagte Reportern auf der Messe Computex 2026 in Taipeh, er habe das Ministerium für nationale Angelegenheiten angewiesen, den Familien umfassende Unterstützung zukommen zu lassen./jon/DP/zb
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