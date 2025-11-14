Taiwan Mobile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taiwan Mobile hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,19 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Mobile 1,38 TWD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,34 Milliarden TWD – eine Minderung von 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,20 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at