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16.03.2026 06:31:29

Taiwan Mobile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taiwan Mobile lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 TWD. Im Vorjahresviertel waren 1,14 TWD je Aktie erzielt worden.

Taiwan Mobile hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,79 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,15 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,77 TWD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,57 TWD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 198,76 Milliarden TWD – eine Minderung um 0,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 199,37 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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