Taiwan Mobile: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Mobile lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Mobile im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49,43 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 47,47 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at