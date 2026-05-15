Taiwan Mobile stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taiwan Mobile hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,37 TWD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Mobile einen Gewinn von 1,21 TWD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Taiwan Mobile mit einem Umsatz von insgesamt 49,78 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,17 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 3,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at