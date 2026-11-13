Taiwan Mobile stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taiwan Mobile präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 TWD gegenüber 1,19 TWD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,37 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 46,34 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at