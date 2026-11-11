TAIWAN PAIHO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAIWAN PAIHO hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,62 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TAIWAN PAIHO im vergangenen Quartal 4,41 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAIWAN PAIHO 4,17 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at