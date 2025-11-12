TAIWAN PAIHO präsentierte Quartalsergebnisse

TAIWAN PAIHO hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 TWD. Im Vorjahresviertel hatte TAIWAN PAIHO 1,53 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,17 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,32 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at