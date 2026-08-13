TAIWAN PAIHO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAIWAN PAIHO stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,670 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,80 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAIWAN PAIHO 3,59 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at