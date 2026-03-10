TAIWAN PAIHO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAIWAN PAIHO hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,930 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,77 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,86 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,10 TWD gegenüber 4,75 TWD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 15,78 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte TAIWAN PAIHO einen Umsatz von 15,46 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at